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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Интер» нацелился на топ-защитника из АПЛ

08 Марта 2023 • 14:38 Комментировать

Летом из «Интера» уйдёт Милан Шкриньяр – словак уже подписал предварительный контракт с «ПСЖ». Миланский клуб рассчитывает заменить Шкриньяра качественным центральным защитником. В сфере интересов «нерадзурри» оказался Калиду Кулибали из «Челси». Об этом рассказывает Todofichajes.

Калиду Кулибали ранее уже выступал в Италии. На протяжении девяти сезонов сенегалец играл за «Наполи». Прошлым летом Кулибали перебрался в «Челси за 38 миллионов евро (данные портала transfermarkt).

В сезоне 2022/2023 31-летний Калиду Кулибали провёл за «Челси» 24 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Калиду Кулибали трансферы футбола - лето 2023
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