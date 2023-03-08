Летом в «Тоттенхэме» может смениться главный тренер. Поговаривают, что Антонио Конте не станет продлевать контракт, если не получит от Даниэля Леви гарантий по трансферам.

Если Конте уйдёт, то возглавить «шпор» во второй раз в карьере может Маурисио Почеттино. Как сообщает The Times, аргентинский специалист хочет вернуться на тренерский мостик лондонской команды.

Маурисио Почеттино тренировал «Тоттенхэм» в 2014-2019 годах. В настоящий момент аргентинский специалист не имеет работы. По завершению прошлого сезона Почеттино покинул тренерское кресло в «ПСЖ».

Добавим, что «Тоттенхэм» на текущий момент занимает четвёртое место в таблице АПЛ.