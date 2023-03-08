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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» приняла решение по Канселу

08 Марта 2023 • 10:49 Комментировать

Фланговый защитник сборной Португалии Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», с большой долей вероятности вернется в «Манчестер Сити» по завершении нынешнего сезона.

Как стало известно журналистам портала Goal.com, руководство немецкого топ-клуба не собирается выкупать права на игрока у «горожан». Ожидается, что после возвращения «Манчестер Сити» продаст португальца в другой клуб.

Арендный договор Канселу с мюнхенским грандом рассчитан до конца июня текущего года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу
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