«Ювентусу» нужен футболист «Арсенала»

Защитник Киран Тирни, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», может сменить Английскую премьер-лигу на итальянский чемпионат, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Руди Галетти.

Как стало известно журналисту, в трансфере 25-летнего шотландского латераля заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» попытается провернуть сделку в летнее межсезонье.

Тирни связан контрактом с «канонирами» до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Киран провел 17 матчей.