Хёнесс рассказал, что думает о трансфере Кейна в «Баварию»

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказался о возможном трансфере нападающего сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Это был бы по-настоящему безумный переход. В прошлом году «Тоттенхэм» не отпустил Гарри в «Манчестер Сити» за 160 млн евро. Думаете, он сейчас будет стоить меньше? Кейн – отличный нападающий, нет сомнений. Но я бы не стал платить такие огромные деньги», - цитирует Хёнесса Abendzeitung.

29-летний Кейн выступает за лондонский коллектив с января 2011 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024.