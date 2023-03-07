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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» готов продать игрока ради Осимхена

07 Марта 2023 • 22:48 Комментировать (1)

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп очень хочет видеть в своей команде нападающего Виктора Осимхена, который проводит прекрасный сезон в «Наполи». Ради подписания 24-летнего нигерийца мерсисайдцы готовы даже продать Дарвина Нуньеса, сообщает Todofichajes .

Отмечается, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис уже дал понять, что клуб не будет вести переговоры по Виктору Осимхену на сумму менее 120 миллионов евро.

В 26 матчах сезона 2022/2023 Виктор Осимхен забил 21 гол и отдал 4 результативных паса на партнёров.

Ранее Виктор Осимхен рассказал о том, что он хотел бы выступать в Премьер-лиге Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Виктор Осимхен Дарвин Нуньес трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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venge
07 Марта 2023 в 23:11
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