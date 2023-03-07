​«Ливерпуль» готов продать игрока ради Осимхена

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп очень хочет видеть в своей команде нападающего Виктора Осимхена, который проводит прекрасный сезон в «Наполи». Ради подписания 24-летнего нигерийца мерсисайдцы готовы даже продать Дарвина Нуньеса, сообщает Todofichajes .

Отмечается, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис уже дал понять, что клуб не будет вести переговоры по Виктору Осимхену на сумму менее 120 миллионов евро.

В 26 матчах сезона 2022/2023 Виктор Осимхен забил 21 гол и отдал 4 результативных паса на партнёров.

Ранее Виктор Осимхен рассказал о том, что он хотел бы выступать в Премьер-лиге Англии.