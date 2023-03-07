​«Реал» нашёл альтернативу Мбаппе в Англии – клуб ищет замену для Бензема

В «Реале» растут сомнения насчёт Карима Бензема. Форвард в этом сезоне показывает высокий уровень, но ему стало не хватать стабильности, что видно в последних матчах. На этом фоне президент «сливочных» Флорентино Перес хочет подписать нового футболиста в центр нападения, о чём сообщает Todofichajes.

Этот же источник рассказывает о том, что на радаре «Реала» находится 29-летний Гарри Кейн. Звёздный англичанин идёт вторым в списке после Килиана Мбаппе. Потенциальный трансфер француза провернуть будет сложно, поэтому мадридцы могут переключиться на Кейна.

Стоит сказать, что Гарри Кейна видеть в своих рядах хотят два других гранда – «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». «Тоттенхэм» не продаст своего лидера дешевле, чем за 110 миллионов евро.