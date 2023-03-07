Известный португальский тренер Жозе Моуринью в обозримом будущем может вернуться в Английскую премьер-лигу. Как сообщает LaRoma24, видеть Особенного у руля команды хотят руководители «Вест Хэма». Они считают Моуринью лучшим кандидатом и готовы предложить ему щедрый контракт.

В настоящий момент с «Вест Хэмом» работает Дэвид Мойес. При этом позиции шотландца не прочные, ведь команда располагается на 16-й позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на одно очко.

Жозе Моуринью в настоящий момент трудится в «Роме». Контракт португальского специалиста рассчитан до средины 2024 года.

Отметим, что ранее в Англии Жозе Моуринью работал с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».