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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Моуринью может возглавить клуб АПЛ слухи

07 Марта 2023 • 22:18 Комментировать

Известный португальский тренер Жозе Моуринью в обозримом будущем может вернуться в Английскую премьер-лигу. Как сообщает LaRoma24, видеть Особенного у руля команды хотят руководители «Вест Хэма». Они считают Моуринью лучшим кандидатом и готовы предложить ему щедрый контракт. 

В настоящий момент с «Вест Хэмом» работает Дэвид Мойес. При этом позиции шотландца не прочные, ведь команда располагается на 16-й позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на одно очко.

Жозе Моуринью в настоящий момент трудится в «Роме». Контракт португальского специалиста рассчитан до средины 2024 года.

Отметим, что ранее в Англии Жозе Моуринью работал с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Вест Хэм
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