Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» по завершению нынешнего сезона. У 31-летнего бразильского форварда вряд ли возникнут проблемы с поиском нового места работы. Как сообщает Football Insider, заинтересованность в подписании Фирмино выразили «Барселона» и «Интера».

В то же время отмечается, что крупное предложение Роберто Фирмино готовит один из клубов Саудовской Аравии. После перехода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду местные клубы будут пытаться приглашать и других звёзд.

Подписать Роберто Фирмино ближайшим летом можно будет бесплатно, ведь его действующий контракт с «Ливерпулем» истекает.