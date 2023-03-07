​«Арсенал» сохраняет интерес к Кайседо

В зимнее трансферное окно «Арсенал» пытался подписать полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, но провернуть сделку не удалось. Лондонский гранд по-прежнему сохраняет интерес к 21-летниц эквадорцу, о чём рассказывает Football Insider. По данным источника, «канониры» полны решимости заполучить Кайседо летом.

На днях Мойсес Кайседо подписал новый контракт с «Брайтоном». В сезоне 2022/2023 эквадорец провёл за клуб 26 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мойсеса Кайседо в 38 миллионов евро.