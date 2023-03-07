Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» сохраняет интерес к Кайседо

07 Марта 2023 • 14:58 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Арсенал» пытался подписать полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, но провернуть сделку не удалось. Лондонский гранд по-прежнему сохраняет интерес к 21-летниц эквадорцу, о чём рассказывает Football Insider. По данным источника, «канониры» полны решимости заполучить Кайседо летом.

На днях Мойсес Кайседо подписал новый контракт с «Брайтоном». В сезоне 2022/2023 эквадорец провёл за клуб 26 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мойсеса Кайседо в 38 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Марта
15:10 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» и «Интер» поборются за топ-форварда слухи
14:58 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» сохраняет интерес к Кайседо
14:51 · Англия. Премьер-лига
​Фернандеш раздражает игроков «Манчестер Юнайтед»
14:43 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «МЮ» раскритиковали Вегхорста за странное действие перед матчем с «Ливерпулем»
14:12 · Англия. Премьер-лига
​Саа: Теперь «Манчестер Юнайтед» не хватает Роналду 3
13:59 · Англия. Премьер-лига
​Из «Челси» могут уйти 11 футболистов слухи
13:46 · Англия. Премьер-лига
​Фелиш: «Хаверц забьёт «Боруссии»
12:56 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд – о разгроме «МЮ» от «Ливерпуля»: «Это была резня»
12:41 · Англия. Премьер-лига
​Бруну Фернандеш – лучший игрок АПЛ по созданным моментам
12:10 · Англия. Премьер-лига
Тимбер высказался о своём будущем – игрока связывают с «Манчестер Юнайтед»
12:07 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ хотят подписать экс-форварда «Челси» Бачуайи
11:57 · Англия. Премьер-лига
Маунт не требовал у «Челси» зарплату 340 тысяч евро в неделю
11:51 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Я мечтал играть в АПЛ и собираюсь использовать каждую возможность»
11:48 · Англия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:7 2
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» нацелились на игрока сборной Хорватии
Все новости
Рекомендуем