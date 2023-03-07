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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фернандеш раздражает игроков «Манчестер Юнайтед»

07 Марта 2023 • 14:51 Комментировать

Полузащитник Бруну Фернандеш часто носит капитанскую повязку, поскольку Гарри Магуайр выпал из основного состава «Манчестер Юнайтед». Впрочем, есть вероятность, что Фернандеш будет лишён статуса даже вице-капитана.

Как сообщает Daily Mail, игроков «Манчестер Юнайтед» раздражает поведение Бруну Фернандеша. По ходу игр португалец не стесняется критиковать партнёров, что происходит на регулярной основе. В последнем матче против «Ливерпуля» Фернандеш тоже «пихал» одноклубникам. Словом, в клубе растут сомнения насчёт лидерских качеств португальца.

Добавим, что в игре против «Ливерпуля» Бруну Фернандеш позволил себе толкнуть бокового судью.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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