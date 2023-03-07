​Фернандеш раздражает игроков «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Бруну Фернандеш часто носит капитанскую повязку, поскольку Гарри Магуайр выпал из основного состава «Манчестер Юнайтед». Впрочем, есть вероятность, что Фернандеш будет лишён статуса даже вице-капитана.

Как сообщает Daily Mail, игроков «Манчестер Юнайтед» раздражает поведение Бруну Фернандеша. По ходу игр португалец не стесняется критиковать партнёров, что происходит на регулярной основе. В последнем матче против «Ливерпуля» Фернандеш тоже «пихал» одноклубникам. Словом, в клубе растут сомнения насчёт лидерских качеств португальца.

Добавим, что в игре против «Ливерпуля» Бруну Фернандеш позволил себе толкнуть бокового судью.