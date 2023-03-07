​Фанаты «МЮ» раскритиковали Вегхорста за странное действие перед матчем с «Ливерпулем»

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях у «Ливерпуля» с крупнейшим счётом 0:7. На стадионе мерсисайдского клуба, где проходила игра, в подтрибунном помещении есть табличка с текстом «This is Anfield» (Это «Энфилд»). Выходя на поле, игроки «Ливерпуля» всё время касаются этой таблички рукой. По непонятной причине один из игроков «Манчестер Юнайтед» тоже коснулся таблички. Это был нападающий Ваут Вегхорст. Видео появилось в социальных сетях.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» раскритиковали Ваута Вегхорста. Кто-то даже призвал отправить игрока обратно в «Бёрнли».