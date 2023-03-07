Гарри Кейн остаётся на радаре «Баварии», находящейся в поиске нового центрального нападающего. Как стало известно Todofichajes, мюнхенский гранд готов заплатить за 29-летнего англичанина примерно 110 миллионов евро. Таким образом, Кейн может стать самым дорогим новичком в истории «Баварии».

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до средины 2024 года. Учитывая ситуацию, лондонцы могут быть вынуждены продать своего лидера ближайшим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

Добавим, что активный интерес к Гарри Кейну также проявляет «Манчестер Юнайтед».