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​«Бавария» готовит рекордный трансфер звёздного форварда слухи

07 Марта 2023 • 14:35 Комментировать

Гарри Кейн остаётся на радаре «Баварии», находящейся в поиске нового центрального нападающего. Как стало известно Todofichajes, мюнхенский гранд готов заплатить за 29-летнего англичанина примерно 110 миллионов евро. Таким образом, Кейн может стать самым дорогим новичком в истории «Баварии».

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до средины 2024 года. Учитывая ситуацию, лондонцы могут быть вынуждены продать своего лидера ближайшим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

Добавим, что активный интерес к Гарри Кейну также проявляет «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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