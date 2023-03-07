​Саа: Теперь «Манчестер Юнайтед» не хватает Роналду

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался о результате матча против «Ливерпуля» (поражение 0:7) и о Криштиану Роналду. Португалец, как известно, расторг контракт с клубом в конце осени.

«Уход Роналду ознаменовал новый старт для «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг получил чистую страницу, что позволило ему создать в команде менталитет победителя. Теперь, когда мышление клуба улучшилось, я думаю, что они добились бы ещё большего, если бы на острие был Роналду. Трудно говорить наверняка, но когда я вижу поражение со счётом 0:7, то думаю, что Криштиану мог бы помочь», - сказал Саа, чьи слова приводит Compare.