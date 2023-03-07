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​Саа: Теперь «Манчестер Юнайтед» не хватает Роналду

07 Марта 2023 • 14:12 Комментировать (3)

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался о результате матча против «Ливерпуля» (поражение 0:7) и о Криштиану Роналду. Португалец, как известно, расторг контракт с клубом в конце осени.

«Уход Роналду ознаменовал новый старт для «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг получил чистую страницу, что позволило ему создать в команде менталитет победителя. Теперь, когда мышление клуба улучшилось, я думаю, что они добились бы ещё большего, если бы на острие был Роналду. Трудно говорить наверняка, но когда я вижу поражение со счётом 0:7, то думаю, что Криштиану мог бы помочь», - сказал Саа, чьи слова приводит Compare.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Луи Саа
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Комментарии (3)
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Манкунианец76
07 Марта 2023 в 14:34
если француз говорит о Роне периода лет так пятнадцать назад-то да,я согласен.
overkill666
07 Марта 2023 в 14:33
Саа не понимает, похоже, почему нельзя было создать именно "Команду" с Пеналдычем в составе.
Alex1972
07 Марта 2023 в 14:27
Да.. Как "защитник" он точно помог бы... Только в стенке он бесполезен... А-ха-ха-ха..
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