После активной зимней трансферной кампании в «Челси» образовался избыток футболистов. Летом наверняка можно ожидать ухода из клуба целого ряда игроков. Как сообщает The Telegraph, с высокой долей вероятности из «Челси» уйдёт нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. В то же время ещё 10 игроков имеют туманные перспективы в западном Лондоне. В этом списке находятся Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц, Эдуар Менди, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Трево Чалоба и Денис Закария.

Отметим, что на текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.