​Бруну Фернандеш – лучший игрок АПЛ по созданным моментам

В последнее время полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш то и дело сталкивается с критикой. Португальца критикуют за его поведение, и некоторые эксперты в Англии даже призывают Эрика тен Хага отобрать у Фернандеша капитанскую повязку.

На фоне критики нельзя не отметить игровые качества Бруну Фернандеша. Специалисты из Squawka сообщают, что в текущем чемпионате Англии Бруну является лучшим игроком по созданным моментам с игры. Португалец соорудил 60 шансов для своих партнёров.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 9 марта в Лиге Европы. Соперником команды Эрика тен Хага будет «Бетис».