Тимбер высказался о своём будущем – игрока связывают с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Аякса» Юррьен Тимбер дал комментарий по поводу своего будущего. Слухи продолжают связывать 21-летнего защитника с «Манчестер Юнайтед».

«Трансфер? Никогда не знаешь, что будет на твоём пути. Этим летом я рассмотрю свои варианты и приму решение.

Я хорошо чувствую себя в «Аяксе», это важно на данный момент. Прошлым летом ко мне был интерес, но я решил остаться», - слова Тимбера приводит в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Ajax Life.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Юррьена Тимбера в 45 миллионов евро.