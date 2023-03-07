Три клуба АПЛ хотят подписать экс-форварда «Челси» Бачуайи

Бельгийский нападающий Миши Бачуайи, выступающий в нынешнем сезоне за стамбульский «Фенербахче», может вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

В трансфере 29-летнего форварда заинтересованы сразу три английских клуба. Речь идет об «Эвертоне», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэме». Контракт Миши с турецким клубом рассчитан до середины следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

До переезда в Турцию Бачуайи выступал на Туманном Альбионе за лондонский «Челси».

В текущем сезоне Суперлиги нападающий провел 15 матчей, записав на свой счет десять голов и одну результативную передачу.