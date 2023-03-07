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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Уткин отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:7

07 Марта 2023 • 11:48 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Бетис
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09.03 23:00

«Манчестер Юнайтед» провалился на «Энфилде», проиграв воскресный матч Премьер-лиги против «Ливерпуля» со счётом 0:7. Несколько слов после просмотра этого поединка сказал известный журналист Василий Уткин.

«Игру «Ливерпуля» с «МЮ» я - по уважительной причине - посмотрел сегодня. Что сказать? Следующий у них «Бетис». Вот кого жалко, а ведь вроде ни при чём», - написал Уткин в телеграм-канале.

«Манчестер Юнайтед» примет «Бетис» в рамках 1/8 финала Лиги Европы в ближайший четверг, 9 марта.

Отметим, что в турнирной таблице Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бетис Манчестер Юнайтед Василий Уткин
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЕТИС
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Комментарии (2)
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pol-black
07 Марта 2023 в 13:15
не факт, что огурцы будут беззубо выглядеть. с мадридом они неплохо в последнем матче смотрелись, и это без Фекира.
ингерман
07 Марта 2023 в 11:53
ай толсцтый дундук.. кто такая манюня.. как бы гешпанцы стока жа им ни атгрузиле.. А-ха-ха-ха! )))
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