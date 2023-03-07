​Уткин отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:7

«Манчестер Юнайтед» провалился на «Энфилде», проиграв воскресный матч Премьер-лиги против «Ливерпуля» со счётом 0:7. Несколько слов после просмотра этого поединка сказал известный журналист Василий Уткин.

«Игру «Ливерпуля» с «МЮ» я - по уважительной причине - посмотрел сегодня. Что сказать? Следующий у них «Бетис». Вот кого жалко, а ведь вроде ни при чём», - написал Уткин в телеграм-канале.

«Манчестер Юнайтед» примет «Бетис» в рамках 1/8 финала Лиги Европы в ближайший четверг, 9 марта.

Отметим, что в турнирной таблице Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей позиции.