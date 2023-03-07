«Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» нацелились на игрока сборной Хорватии

Хорватский защитник Йошко Гвардиол, который выступает в чемпионате Германии за «РБ Лейпциг», пользуется серьезным спросом среди топ-клубов Английской премьер-лиги.

По сообщениям Football London, на игрока претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Эти три претендента поборются за подписание Гвардиола в следующее трансферное окно.

Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего исполнителя в 75 миллионов евро. Йошко связан трудовыми обязательствами с «быками» до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги защитник поучаствовал в 21 поединке и получил одну жедтую карточку.