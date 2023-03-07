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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг после 0:7 заставил игроков «Манчестер Юнайтед» слушать празднования «Ливерпуля»

07 Марта 2023 • 11:30 Комментировать (1)

На выходных в чемпионате Англии проходило северо-западное дерби между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Вопреки ожиданиям, серьёзной борьбы на поле не получилось – мерсисайдцы разнесли соперника со счётом 7:0.

Как стало известно Mirror, после финального свистка главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в раздевалке заставил своих подопечных сидеть в полной тишине и слушать, как игроки «Ливерпуля» празднуют победу.

«Манчестер Юнайтед» остаётся на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на 14 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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CHegevarra007
07 Марта 2023 в 12:41
Лысый ноунейм думает, что он самый умный и крутой. А сам он тут не при делах получается. Этот "гений" целиком зависит от настроения игроков, есть кураж - есть результат, игры нет, характера нет, тактической гибкости нет, даже плана "Б" нет. Половина команды выходцы из Эредивизиона - вот и все достижения лысого дебила. Не будь спада у Челси, Ливерпуля и Тоттенхема, боролся бы опять МЮ за попадание в зону ЛЕ. Но даже нестабильный Ливрпуль играючи нахлобучил по самые яйки команду великого лысого гения.
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