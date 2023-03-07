​Тен Хаг после 0:7 заставил игроков «Манчестер Юнайтед» слушать празднования «Ливерпуля»

На выходных в чемпионате Англии проходило северо-западное дерби между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Вопреки ожиданиям, серьёзной борьбы на поле не получилось – мерсисайдцы разнесли соперника со счётом 7:0.

Как стало известно Mirror, после финального свистка главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в раздевалке заставил своих подопечных сидеть в полной тишине и слушать, как игроки «Ливерпуля» празднуют победу.

«Манчестер Юнайтед» остаётся на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на 14 зачётных баллов.