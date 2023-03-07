В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать форварда Гарри Кейна, ныне выступающего за «Тоттенхэм». Как сообщает The Sun, «красные дьяволы» уже прозондировали почву через представителей 29-летнего футболиста. В стане манкунианского клуба оказались довольны полученными сигналами.

В «МЮ» уверены в осуществлении летнего трансфера Гарри Кейна при непопадании «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов. При этом на «Олд Траффорд» считают, что в таком случае «шпоры» снизят требования по сумме сделки. Сейчас речь идёт о 100 миллионах фунтов (примерно 113 млн евро).

Действующий контракт связывает Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» до средины 2024 года.