Форвард «Челси» может перейти в «Ньюкасл»

Атакующий полузащитник Кристиан Пулишич, правами на которого владеет лондонский «Челси», может перейти в другой клуб Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Football London.

В услугах американского футболиста, как утверждает источник, по-прежнему заинтересован «Ньюкасл». «Сороки» рассматривают вариант подписания Кристиана в летнее трансферное окно. Помимо «Ньюкасла» на Пулишича претендуют итальянские клубы.

Кристиан выступает за «пенсионеров» с января 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость американца в 38 миллионов евро.

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