​Игроки «Вест Хэма» недовольны Мойесом

В раздевалке «Вест Хэма» царит недовольство из-за главного тренера команды Дэвида Мойеса. Как сообщает The Guardian, футболисты «молотобойцев» недовольны тактикой шотландского специалиста. По мнению игроков, подход Мойеса мешает прогрессу «Вест Хэма».

В последнем матче чемпионата Англии «Вест Хэм» проиграл «Брайтону» со счётом 0:4. Лондонцы занимают лишь 16-е место в турнирной таблице, но Дэвид Мойес сохраняет свою должность. Вероятно, какой-то кредит доверия у шотландца ещё есть.

Ближайшую игру Премьер-лиги «Вест Хэм» проведёт 12 марта – против «Астон Виллы» на своём поле.