Холанн решил уйти из «Манчестер Сити» в другой клуб АПЛ

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн может в ближайшем будущем покинуть «Манчестер Сити». Об этом сообщается на страницах Daily Mail.

Как информирует британский источник, 22-летний футболист готовит свой уход на лето 2023 года. Нападающий хочет продолжить карьеру в другом топ-клубе Премьер-лиги. Причины такого решения Эрлинга пока неизвестны.

Скандинавский бомбардир пополнил ряды «Манчестер Сити» летом прошлого года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. Его контракт с «горожанами» рассчитан до конца сезона-2026/2027. Трансферная стоимость Холанна оценивается в 170 миллионов евро.

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