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«ПСЖ» готов купить звезду «Манчестер Сити» за 90 млн евро

07 Марта 2023 • 10:43 Комментировать

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По сообщениям журналистов Todofichajes, игрока хотят видеть во французском чемпионате.

Заинтересованность в трансфере Бернарду проявляет «ПСЖ». Руководство парижского гранда готовj выделить на приобретение звездного португальца 90 миллионов евро.

Силва является игроком «горожан» с лета 2017 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги полузащитник провел 24 матча, забил четыре мяча и отдал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва
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