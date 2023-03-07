​«Ньюкасл» готовит 75 млн евро на трансфер топ-форварда

«Ньюкасл» рассчитывает усилить свой состав в летнее трансферное окно. В сфере интересов английского клуба находится нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Если верить информации Tuttojuve, «сороки» готовят предложение в размере 75 миллионов евро по трансферу 23-летнего сербского футболиста.

При этом отмечается, что такое предложение может и не устроить «Ювентус», ведь туринцы заплатили за Душана Влаховича больше. «Старая синьора» хотела бы получить прибыль.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Душана Влаховича в 80 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 серб забил 10 голов и отдал 4 голевых паса в 24 матчах.