Де Хеа ужмётся в деньгах, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед»

Испанский голкипер Давид де Хеа ведет переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед» о пролонгации сотрудничества. Как стало известно журналистам Tuttomercatoweb, чтобы остаться на «Олд Траффорд», 32-летний вратарь готов пойти на уменьшение заработной платы.

Ожидается, что стороны продлят трудовой договор на один сезон. Срок действующего контракта де Хеа с «красными дьяволами» истекает грядущим летом. Он выступает за манкунианцев с 2011 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 32-летний вратарь провел 25 поединков, в которых пропустил 35 мячей. В 11 матчах Давид отстоял на ноль.