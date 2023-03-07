«Ньюкасл» не оставляет попыток переманить Тирни

Мы уже сообщали о том, Киран Тирни хочет уйти из лондонского «Арсенала» в силу недостаточного количества игровой практики. Услугами игрока, который обойдется потенциальному покупателю не менее чем в 35 миллионов евро, интересуется английский «Ньюкасл». «Сороки» вполне способны выплатить желаемую «Арсеналом» сумму, уточняет английское издание The Telegraph.

Напомним, что 25-летний игрок является воспитанником шотландского «Селтика», за который выступал вплоть до 2019 года. Затем он перебрался в стан своего нынешнего клуба. С 2016 года привлекается к выступлениям за сборную Шотландии по футболу.