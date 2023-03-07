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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» - ещё один претендент на услуги Осимхена

07 Марта 2023 • 09:45 Комментировать

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен является лакомым приобретением для топ-клубов Европы - на его услуги претендуют клубы АПЛ, к которым сейчас добавился и «Арсенал» - лондонский, естественно, не тульский.

Как сообщает английское издание Mirror, команда Микеля Артеты готова составить конкуренцию в борьбе за услуги лучшего бомбардира итальянской Серии А как «Челси», так и «Манчестер Юнайтед». Правда, финансовые условия возможной сделки источник, увы, не сообщает.

Напомним, что «Наполи» хотел бы выручить за Осимхена не менее ста миллионов евро, но это еще может быть не потолок - уж очень хорош нигериец в нынешнем сезоне. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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