Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Вегхорст не дотягивает до уровня клуба»

Бывший полузащитник национальной сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил недовольство игрой нападающего команды Ваута Вегхорста.

«Говоря о Вегхорсте, мы имеем в виду десятку центрального нападающего. Он же, по сути, играет защитника в «МЮ». Ваут бегает без мяча, носится по всему полю, однако у него нет мастерства, которое необходимо для того, чтобы выступать за «Манчестер Юнайтед», - передает слова Скоулза Daily Mail.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Вегхорст принял участие в семи поединках, в которых отметился одной результативной передачей.