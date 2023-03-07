Уорд-Праус может стать игроком «Тоттенхэма»

Успехи Джеймса Уорда-Прауса из «Саутгемптона», который является одним из лучших исполнителей штрафных ударов в мире, вызывают интерес у лучших клубов лиги. В частности, им, как сообщает Football Insider, заинтересовался лондонский «Тоттенхэм», который летом планирует усилить состав. Финансовые условия возможного соглашения с 28-летним игроком не сообщаются.

Уорд-Праус является воспитанником «Саутгемптона» и провел в этой команде всю свою карьеру. В 2017 году привлекался для участия в нескольких матчах сборной Англии, сыграв в общей сложности за нее одиннадцать встреч. В них Уорд-Праус забил два гола.