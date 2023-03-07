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«Бёрнли» и «Лидс» вступили в борьбу за форварда «Глазго Рейнджерс»

07 Марта 2023 • 09:10 Комментировать

Английский форвард Райан Кент в ближайшее время может вернуться в Англию, так как к 25-летнему игроку, выступающему сейчас за шотландский «Глазго Рейнджерс», проявляют интерес сразу два клуба высшей английской лиги.

Речь идет, как сообщает Football Insider, о «Бернли», а также о «Лидсе», которые намерены летом поспорить за услуги Кента. Напомним, что Кент является не кем-нибудь, а воспитанником «Ливерпуля», однако не провел в составе этой команды ни одного матча. В прошлом он успел поиграть за «Ковентри», «Бристоль» и немецкий «Фрайбург», а в Шотландии очутился в 2018 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Бёрнли Райан Кент трансферы футбола - лето 2023 Рейнджерс
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