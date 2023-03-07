«Брентфорд», «Реймс» и «Боруссия» - единственные клубы, которые ещё не проигрывали в лиге в 2023 году

В последнем матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Брентфорд» переиграл в домашней игре «Фулхэм». Тем самым «пчелы» Томаса Франка продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Англии до двенадцати матчей. Легко посчитать, что в 2023 году они еще не проигрывали в Премьер-лиге.

В Европе есть еще лишь два клуба, которые не проигрывали в чемпионате в 2023 году - речь, разумеется, о пяти лучших чемпионатах континента. Это немецкая «Боруссия», которая вообще выиграла все свои матчи в 2023 году, не только в чемпионате Германии. А также это, как ни странно, французский «Реймс».