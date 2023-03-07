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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Манчестер Юнайтед» хотят наказать Фернандеша

07 Марта 2023 • 08:45 Комментировать (2)

Руководство «Манчестер Юнайтед» осталось недовольно поведением полузащитника команды Бруну Фернандеша после окончания поединка с «Ливерпулем» в рамках 26-го тура АПЛ. «Красные дьяволы» потерпели унизительное фиаско на «Энфилде» со счетом 0:7.

Фернандеша подвергли критике за то, что он не подошел к болельщикам команды после финального свистка. Также в клубе недовольны поведением игрока во время матча. По ходу встречи португалец толкнул главного рефери. Из-за этого Бруну могут лишить капитанской повязки.

В текущем сезоне АПЛ Фернандеш провел 24 матча, забил пять мячей и сделал шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Комментарии (2)
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frunzaiurie9
07 Марта 2023 в 09:29
Я тоже за наказание. После ухода КриРо из МЮ, Бруно вообще потерял нюх. Почувствовал себя пупом земли. КриРо бывало что подструнивал его а сейчас, он офигел. И игру показывает худшую и разговаривает много.
Манкунианец76
07 Марта 2023 в 09:27
Славик Захаров,а на официальном сайте МЮ совершенно противоположная информация по Бруну.А?Как тебе?
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