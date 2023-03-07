В «Манчестер Юнайтед» хотят наказать Фернандеша

Руководство «Манчестер Юнайтед» осталось недовольно поведением полузащитника команды Бруну Фернандеша после окончания поединка с «Ливерпулем» в рамках 26-го тура АПЛ. «Красные дьяволы» потерпели унизительное фиаско на «Энфилде» со счетом 0:7.

Фернандеша подвергли критике за то, что он не подошел к болельщикам команды после финального свистка. Также в клубе недовольны поведением игрока во время матча. По ходу встречи португалец толкнул главного рефери. Из-за этого Бруну могут лишить капитанской повязки.

В текущем сезоне АПЛ Фернандеш провел 24 матча, забил пять мячей и сделал шесть ассистов.