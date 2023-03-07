Каррагер оценил победу «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал недавнюю разгромную победу команды Юргена Клоппа над «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии. Мерсисайдцы выиграли со счетом 7:0.

«Не думаю, что это полноценное возвращение «Ливерпуля». Во втором тайме встречи с «МЮ» они были похожи на команду, которая была несколько лет назад. Но все равно это не тот «Ливерпуль», что был прежде. Этот успех вселяет в болельщиков веру, что команда сможет финишировать в топ-4 АПЛ», - передает слова эксперта таблоид Daily Mail.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает пятое место в таблице АПЛ.