Осимхен мечтает выступать в Английской премьер-лиге

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о планах на свою дальнейшую карьеру.

«Я невероятно усердно работаю, чтобы воплотить в жизнь свою мечту — играть в Английской премьер-лиге. Сейчас я выступаю в одной из лучших лиг — Серии А. Это потрясающее чувство для меня», — заявил форвард «партенопейцев», чьи слова приводит издание The Athletic.

В составе «Наполи» Осимхен выступает с 2020 года, проведя в нынешней кампании 26 матчей в рамках всех состязаний и забив 21 гол при четырёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.