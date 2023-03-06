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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Осимхен мечтает выступать в Английской премьер-лиге

06 Марта 2023 • 21:40 Комментировать

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о планах на свою дальнейшую карьеру.

«Я невероятно усердно работаю, чтобы воплотить в жизнь свою мечту — играть в Английской премьер-лиге. Сейчас я выступаю в одной из лучших лиг — Серии А. Это потрясающее чувство для меня», — заявил форвард «партенопейцев», чьи слова приводит издание The Athletic.

В составе «Наполи» Осимхен выступает с 2020 года, проведя в нынешней кампании 26 матчей в рамках всех состязаний и забив 21 гол при четырёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Осимхен
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