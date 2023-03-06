​Нелсон хочет остаться в «Арсенале»

В прессе появилась информация о том, что «Арсенал» начал переговоры о новом контракте с Райсом Нелсоном. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 23-летний Нелсон хотел бы остаться в родном клубе, хотя у него есть и другие варианты.

Действующий контракт Райса Нелсона с «Арсеналом» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Всего за первую команду «канониров» полузащитник провёл 56 матчей, в которых забил семь голов и отдал семь голевых передач.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая второй «Манчестер Сити» на пять зачётных баллов.