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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Канчельскис считает позором поражение «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:7

06 Марта 2023 • 19:47 Комментировать

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на результат матча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге Англии.

Напомним, что «Ливерпуль» разнёс «Манчестер Юнайтед» на своём поле со счётом 7:0.

«Это позор. Беда. Такого поражения никогда не было в истории», - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Андрей Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» в 1991-1995 годах.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис
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