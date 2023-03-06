​Канчельскис считает позором поражение «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:7

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на результат матча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге Англии.

Напомним, что «Ливерпуль» разнёс «Манчестер Юнайтед» на своём поле со счётом 7:0.

«Это позор. Беда. Такого поражения никогда не было в истории», - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Андрей Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» в 1991-1995 годах.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.