«Бавария» летом рассчитывает подписать футболиста на позицию нападающего. В качестве приоритетного кандидата мюнхенцы определили Гарри Кейна из «Тоттенхэма». «Бавария» готовит предложение лондонскому клубу в размере 90 миллионов евро.

Если заполучить Кейна мюнхенцам не удастся, то они переключатся на Душана Влаховича из «Ювентуса». Обо всём этом рассказывает портал Goal со ссылкой на TuttoJuve.

Душана Влаховича в последнее время слухи связывают с целым рядом топ-клубов. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего серба в 80 миллионов евро.