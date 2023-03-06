​Беллингем отказался от переговоров с «Манчестер Юнайтед» из-за тренировки – воспоминания экс-тренера «Бирмингема»

Бывший тренер «Бирмингема» Хосеп Клотет рассказал интересую историю о Джуде Беллингеме, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию», и за которым гонятся топ-клубы.

«Однажды генеральный директор сказал мне: «Джуда сегодня не будет, потому что мы разрешили ему встретиться с представителями «Манчестер Юнайтед». Но в итоге Джуд отказался [от переговоров], чтобы не пропускать тренировку. Он чётко дал мне понять, что его приоритетом будет клуб, который предложит ему способ продолжить развиваться. Он не думал о деньгах», - рассказал Клотет FourFourTwo.

Джуд Беллингем перешёл из «Бирмингема» в «Боруссию» летом 2020 года.