​У Фелиша спросили, хочет ли он остаться в «Челси»

В зимнее трансферное окно Жоау Фелиш сменил «Атлетико» на «Челси». Лондонский клуб арендовал 23-летнего португальца без права выкупа. Форвард ответил на вопрос, хочет ли он остаться в «Челси» после истечения срока аренды.

«Думаю, что будущее никому не известно. Сейчас я просто сосредоточен на матче Лиги чемпионов против «Боруссии». Что будет дальше, никто не знает. «Челси» - большой и потрясающий клуб. Я счастлив быть здесь», - слова Фелиша приводит журналист Саймон Джонсон.

За «Челси» Жоау Фелиш успел провести пять матчей. В них португалец записал на свой счёт один забитый гол.