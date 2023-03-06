В летнее трансферное окно нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш может пойти на повышение. 21-летнего португальца слухи уже давно связывают с «Манчестер Юнайтед». В то же время A Bola рассказывает о том, что Рамуш находится и на радаре «ПСЖ». Гранд Лиги 1 хочет перехватить форварда у «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что «Бенфика» оценивает Гонсалу Рамуша в 100 миллионов евро. При этом эксперты портала transfermarkt считают, что футболист стоит 40 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Гонсалу Рамуш провёл 33 матча, в которых забил 21 гол и отдал 8 результативных передач на партнёров.