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​«ПСЖ» хочет перехватить у «Манчестер Юнайтед» португальского форварда слухи

06 Марта 2023 • 17:55 Комментировать

В летнее трансферное окно нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш может пойти на повышение. 21-летнего португальца слухи уже давно связывают с «Манчестер Юнайтед». В то же время A Bola рассказывает о том, что Рамуш находится и на радаре «ПСЖ». Гранд Лиги 1 хочет перехватить форварда у «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что «Бенфика» оценивает Гонсалу Рамуша в 100 миллионов евро. При этом эксперты портала transfermarkt считают, что футболист стоит 40 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Гонсалу Рамуш провёл 33 матча, в которых забил 21 гол и отдал 8 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед ПСЖ Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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