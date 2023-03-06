​Фернандеша не накажут за толчок бокового арбитра

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш избежит наказания за толчок бокового арбитра в матче Премьер-лиги против «Ливерпуля». Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Футбольную ассоциацию Англии, главный арбитр видел этот момент и оценил его.

Стоит сказать, что в Англии наказывать футболистов постфактум могут только в случаях, когда какой-то момент не был замечен рефери.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в воскресенье вечером проиграл в гостях у «Ливерпуля» с результатом 0:7. Теперь команда Эрика тен Хага будет готовиться к домашней игре против испанского «Бетиса» в Лиге Европы.