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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фернандеша не накажут за толчок бокового арбитра

06 Марта 2023 • 17:49 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш избежит наказания за толчок бокового арбитра в матче Премьер-лиги против «Ливерпуля». Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Футбольную ассоциацию Англии, главный арбитр видел этот момент и оценил его.

Стоит сказать, что в Англии наказывать футболистов постфактум могут только в случаях, когда какой-то момент не был замечен рефери.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в воскресенье вечером проиграл в гостях у «Ливерпуля» с результатом 0:7. Теперь команда Эрика тен Хага будет готовиться к домашней игре против испанского «Бетиса» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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