​«Арсенал» нацелился на чемпиона Европы

«Арсенал» ищет возможности усиления состава на летнее трансферное окно. Как сообщает Calciomercatoweb, в сфере интересов лондонского клуба находится полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли.

В настоящий момент Мануэль Локателли выступает за «Ювентус» на правах аренды с обязательством выкупа. Туринский клуб уже заплатил «Сассуоло» первый взнос за трансфер.

По данным источника, «Арсенал» рассчитывает включить в сделку по Мануэлю Локателли Кирана Тирни, получающего мало игрового времени из-за хорошей игры Александра Зинченко на левом фланге обороны.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 25-летнего Мануэля Локателли в 30 миллионов евро. Полузащитник в 2021 году стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.