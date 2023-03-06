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​Тен Хаг после 0:7 прибыл на базу «Манчестер Юнайтед» в 7 утра

06 Марта 2023 • 16:53 Комментировать

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» потерпел оглушительное поражение в гостях у «Ливерпуля» в матче Премьер-лиги – 0:7. В понедельник главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хан уже в 7 утра прибыл на базу «красных дьяволов». Об этом на своих страницах рассказывает Manchester Evening News. Футболисты же приехали на тренировку к 9 утра. Наверняка тен Хаг устроил для команды серьёзный разбор прошедшего матча.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в четверг, 9 марта. Команда Эрика тен Хага на родном «Олд Траффорд» будет принимать «Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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