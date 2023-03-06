​«Арсенал» начал переговоры с Нелсоном о новом контракте

Атакующий полузащитник «Арсенала» Райс Нелсон стал автором победного гола в субботнем матче Премьер-лиги против «Борнмута» (3:2). На этом фоне лондонский клуб начал с 23-летним футболистом переговоры о новом контракте. Об этом рассказывает Daily Mail.

Действующее трудовое соглашение Райса Нелсона рассчитано до конца нынешнего сезона.

Райс Нелсон является воспитанником «Арсенала». Если брать сезон 2022/2023, то в восьми официальных матчах Нелсон забил три гола и отдал три голевых паса на партнёров.

«Арсенал» является лидером чемпионата Англии. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» лондонцы опережают на пять очков.