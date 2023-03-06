Близкий к Роналду журналист: «Тен Хаг уже ушёл в отставку?»

Журналист Пирс Морган, который находится в отличных отношениях со звёздным Криштиану Роналду, продолжает издеваться над тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом после поражения от «Ливерпуля» со счётом 0:7.

«Тен Хаг уже ушёл в отставку? Как тренер «Манчестер Юнайтед» может пережить такое катастрофическое выступление и результат?» - написал Морган в социальных сетях.

Напомним, что Эрик тен Хаг не сработался с Криштиану Роналду в первой части сезона. В итоге португальский футболист расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

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