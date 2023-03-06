​Лапорт хочет сменить «Манчестер Сити» на топ-клуб Ла Лиги

Защитник Эмерик Лапорт хочет сменить обстановку. Летом 28-летний футболист рассчитывает уйти из «Манчестер Сити». Если верить данным Mundo Deportivo, Лапорт предпочитает перебраться в «Барселону». По информации источника, представители игрока уже контактировали с представителями каталонского клуба.

В то же время отмечается, что видеть Эмерика Лапорта в составе своей команды хотел бы главный тренер «Барселоны» Хави. Молодому специалисту как раз нужен левоногий центральный защитник.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Эмерика Лапорта в 38 миллионов евро.