Гвардиола: «Лиге чемпионов важнее победы в АПЛ»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что для него важнее –Лига чемпионов или Английская премьер-лига.

«После того, как мы выйдем в Лигу чемпионов на следующий сезон, я пойду в лучший ресторан города и закажу лучший ужин. Этот турнир лучшее, что мы можем дать клубу. Участие в Лиге чемпионов важнее триумфа в Премьер-лиге», - приводятся слова испанского тренера в социальных сетях инсайдера Майка Минея.

В АПЛ «Манчестер Сити» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять баллов. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» сыграли вничью с «РБ Лейпцигом» (1:1).